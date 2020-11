Barcelona satser på ny præsident før nytår

På et pressemøde mandag fortalte midlertidig præsident Carles Tusquets, at klubben håber på at kunne afholde præsidentvalg "i forbindelse med højtiderne, der markerer slutningen af året".

Den spanske fodboldgigant FC Barcelona satser på at have en ny præsident på plads inden årets udgang.

En endelig valgdato er dog ikke på plads, men den midlertidige præsident garanterer, at det vil blive afholdt inden for de tre måneder, som klubbens vedtægter foreskriver.

Klubben er på jagt efter en ny præsident, efter at udskældte Josep Maria Bartomeu trak sig fra posten i sidste uge. Det gjorde han kort inden en afstemning om et mistillidsvotum. Afstemningen var forventet at gå imod præsidenten.

Bartomeu trak sig efter en periode med svigtende sportslige resultater, en stærkt kritiseret indkøbspolitik, økonomiske udfordringer og uro på de indre linjer, der blandt andet har fået superstjernen Lionel Messi til at ønske sig væk fra klubben.

På mandagens pressemøde kunne Carles Tusquets også berette, at økonomien i Barcelona er "meget bekymrende". Klubben skal ifølge ham sænke udgifterne med 300 millioner euro (cirka 2,23 milliarder kroner) for at opnå balance i budgettet, da coronapandemien har reduceret klubbens indtægter kraftigt.

Derfor ønsker klubben at forhandle med dens spillere om midlertidige lønnedgange mod at få flere penge senere.

- Vi vil fortsætte med at reducere udgifterne på den korte bane, og det mest nødvendige i den henseende er genforhandlinger om lønnen. Vi håber, at vi kan nå til enighed med både spillere og resten af personalet.

- Vi ønsker ikke at tage penge fra dem, vi vil bare betale på et senere tidspunkt, når det er lettere for os at betale pengene, siger Tusquets.