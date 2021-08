Barcelona-præsident: Klubben er vigtigere end Messi

Det siger FC Barcelonas præsident, Joan Laporta, ifølge Reuters fredag på et pressemøde. Det finder sted, dagen efter at klubben annoncerede, at superstjernen Messi og Barcelona går hver til sit.

- Klubben er over alt andet - selv over den bedste spiller i verden, siger Laporta.

Messis kontrakt udløb 30. juni. Parterne var dog enige om en ny kontrakt. Men den spanske ligas økonomiske regler - som blandt andet indebærer et lønloft - gør ifølge Barcelona, at den nye aftale ikke kan laves.

Laporta siger, at lønninger allerede repræsenterer 110 procent af klubbens indtægter, altså at klubben bruger mere end forventet, og at en ny kontrakt med 34-årige Messi ville være økonomisk risikabelt for klubbens fremtid.

Allerede uden Messi er Barcelona på grænsen, hvad lønninger angår, lyder det fra Laporta.

Præsidenten svarer på spørgsmålet om, hvorvidt Barcelona og Messi alligevel kan blive enige om en kontrakt senere, at han ikke vil give klubben fans falske forhåbninger.

Laporta tilføjer, at Messi har alternative muligheder med henvisning til andre klubber. Ingen bliver dog nævnt.

Ifølge Laporta havde klubbens bestyrelse forventet, at Messi ville underskrive en ny toårig kontrakt.

Klubben havde først tilbudt Messi en toårig kontrakt, som kunne betales over fem år. Og derefter en separat femårig kontrakt, siger Laporta.

Messi har været i Barcelona, siden han var 13 år, da han blev hentet til Barcelona fra Newell's Old Boys i hjemlandet.

Afgangen af Messi er kulminationen på et par tumultariske år i Barcelona. Uroen så ud til at have kulmineret sidste sommer, da en utilfreds Messi proklamerede, at han ville væk, men efterfølgende alligevel blev.

Efter valget af Laporta som ny klubpræsident - han var det også fra 2003 til 2010 - tidligere i år lod det til, at Messi var indstillet på at blive i klubben med en ny kontrakt i hånden, men det kommer altså ikke til at ske.

- I går gik det op for os, at det var forbi. Jeg havde min sidste snak med Lionels far, siger Laporta.

- Jeg vil ikke give falske forhåbninger. Spilleren har andre tilbud, og der er en tidshorisont, fordi La Liga begynder snart, og han har brug for at se på sine muligheder, siger Laporta.

Messi og Barcelonas samarbejde har resulteret i ti La Liga-titler samt fire Champions League-triumfer. Desuden har Messi seks gange vundet Ballon d'Or, som gives til verdens bedste fodboldspiller.

Barcelona indleder 2021/22-sæsonen i La Liga 15. august.