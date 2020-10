Barcelona-medlemmer skal stemme om at vælte præsident

FC Barcelonas præsident, Josep Maria Bartomeu, står over for et mistillidsvotum efter en turbulent periode i klubben.

I september blev 20.687 underskrifter indleveret. De skulle valideres af et panel på fem personer: to fra Barcelonas bestyrelse, de to første, der skrev under, samt en person fra det catalanske fodboldforbund.

FC Barcelonas egne regler foreskriver, at der skal 16.520 underskrifter til for at udløse et mistillidsvotum.

Formålet med underskriftindsamlingen for et mistillidsvotum er at udløse et tidligere præsidentvalg i den spanske storklub for at få Bartomeu ud af vagten før tid.

Næste skridt er at afholde en afstemning blandt klubbens medlemmer. Her skal to tredjedele af klubbens cirka 150.000 medlemmer stemme imod den nuværende bestyrelse for at vælte den.

Sker det, skal der afholdes valg inden for tre måneder. Det vil formentlig blive i januar eller februar og dermed kun en anelse hurtigere, end præsidentvalget ellers var planlagt.

Der er nemlig i forvejen udskrevet præsidentvalg til marts, og Bartomeu har allerede meddelt, at han ikke stiller op igen.

Ifølge AFP kan coronakrisen i Spanien dog få indflydelse på, hvor mange der rent faktisk kommer til at stemme om at vælte Bartomeu.

Josep Maria Bartomeu har været præsident i Barcelona siden 2014, men har i den seneste tid været i strid modvind.

Det hele kulminerede, da Lionel Messi for nylig formelt kom med et ønske om at forlade klubben.

Den argentinske stjerne besluttede sig senere for at blive, da det stod klart, at Barcelona ikke ville lade Messi smutte gratis. I den forbindelse langede Messi hårdt ud efter Barcelona-ledelsen.