Barcelona lukker ligasæsonen med Alaves-nedsabling

Selv om mesterskabet glippede, så kunne FC Barcelona søndag sige farvel til 2019/20-sæsonen i Primera Division med oprejst pande.

Her blev Alaves kørt over med 5-0.

Kampens resultat ændrer ikke det store for de to hold. Barcelonas andenplads var allerede en realitet, og Alaves var også udenfor nedrykningsfare. Klubben kan senere søndag blive overhalet på 15.-pladsen, men altså ikke risikere at rykke ud af ligaen.