Barcelona jubler over Messi: Han giver alt for holdet

Efter en turbulent sommer ser der ud til at være faldet en smule ro over den catalanske storklub FC Barcelona.

Torsdag hjalp han holdet til en 3-0-sejr ude over Celta Vigo,

- Leo er så tændt for tiden. Han løb så meget i dag, og han gav alt for holdet, siger FC Barcelonas Sergi Roberto.

Messi, der har været den helt store Barcelona-profil i årevis, forlangte denne sommer at forlade klubben. Det skete på bagkant af skuffende sportslige resultater og uenighed mellem spillere og klubledelse.

Det er dog endt med, at den 33-årige argentiner tager mindst et år mere i Barcelona. Han har også selv givet udtryk for, at han vil lægge sommerens drama bag sig, og at klubben nu skal stå sammen.

Hos den nye cheftræner Ronald Koeman er der også tilfredshed med Messi efter de første kampe i den nye sæson.

- Vi er så glade for, at Leo stadig er en del af holdet, og det hjælper os rigtig meget, at han er så motiveret, siger den hollandske Barcelona-træner.

Barcelona kom hurtigt foran i torsdagens opgør, men fik kort før pausen udvist Clément Lenglet og måtte dermed færdiggøre kampen med ti mand.

I anden halvleg markerede Messi sig blandt andet med en fremragende dribletur, der endte med et afrettet indlæg og scoring til 2-0.