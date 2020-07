Lionel Messi (til venstre) blev den første spiller i Primera Division til at nå op på 20 oplæg i en sæson siden Xavi i sæsonen 2008/09.

Barcelona holder snor i Real Madrid med smal sejr

Et mål af chilenske Arturo Vidal sørgede for, at FC Barcelona fortsat kan øjne Real Madrid i den spanske liga.