Barcelona har sagt ja til plads i ny europæisk superliga

Han kunne nemlig også fortælle, at FC Barcelona har sagt ja til et tilbud om at spille i en ny europæisk superliga for storklubber.

- Jeg kan fortælle jer nogle ekstraordinære nyheder. I går (mandag, red.) accepterede vi et tilbud om at deltage i en fremtidig europæisk superliga, som kan garantere klubben økonomisk stabilitet, siger Bartomeu ifølge AFP.

Det vides ikke, hvem der ellers er inviteret til at spille i ligaen, hvornår den i givet fald begynder, og hvordan superligaens format er.

I sidste uge kunne britiske Sky Sports på baggrund af unavngivne kilder fortælle, at Manchester United og Liverpool også var en del af forhandlingerne om en udbryderliga.

Sky Sports skrev, at ligaen allerede kunne gå i gang fra 2022 og have deltagelse af op til 18 hold fra England, Frankrig, Tyskland, Italien og Spanien.

En sådan liga har i årevis været på tale blandt Europas topklubber, der ser det som en mulighed for at kunne tjene flere penge, end holdene aktuelt gør ved at skulle spille i Champions League, der er arrangeret af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

En ny europæisk superliga skal ikke erstatte de nationale ligaer, men spilles i midtugen, som de europæiske turneringer Champions League og Europa League også gøres i dag.

Ikke overraskende har Uefa tidligere været ude at kritisere storklubbens forsøg på at lave en udbryderliga, der også har været omtalt som en piratliga.

Josep Maria Bartomeu kunne også fortælle, at klubben tirsdag har vendt tomlen op til Fifas nye format til VM for klubhold. Efter planen skal den turnering spilles hvert fjerde år i stedet for årligt. Til gengæld øges antallet af deltagende klubber fra 7 til 24.