Barcelona giver Braithwaite første startplads

Braithwaite figurerer i et tremandsangreb med Antoine Griezmann og Lionel Messi som makkere i front.

Den danske landsholdsspiller blev hentet til Barcelona for to uger siden, selv om transfervinduet er lukket. Det skyldes en spansk særregel, hvor en klub kan få lov at hente en erstatning for en langtidsskadet spiller.

Valget faldt altså på Braithwaite, der lyndebuterede på hjemmebane mod Eibar 22. februar, hvor Barcelona vandt 5-0. Ved den lejlighed fik han 17 minutter på banen.

I sidste weekend blev han den første dansker i et El Clasico i 14 år, da han blev skiftet ind i anden halvleg i storkampen mod Real Madrid. Her tabte catalonierne med 0-2 på udebane.

Nu får Martin Braithwaite altså chancen fra første fløjt. Kampen mellem Barcelona og Real Sociedad begynder klokken 18.30.