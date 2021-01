Barcelona flytter præsidentvalg til starten af marts

Medlemmerne af FC Barcelona skulle have valgt ny præsident i søndags, men skal nu til stemmeurnerne i marts.

Det udskudte præsidentvalg i FC Barcelona har fået ny dato.

Medlemmerne af den spanske storklub skulle have været ved stemmeurnerne i søndags, men 18. januar valgt klubledelsen at udskyde seancen på grund af situationen omkring coronapandemien i Spanien.

Tirsdag blev det så fastlagt, at der nu er valg 7. marts. Det oplyser Barcelona på Twitter.

Vinderen af valget kommer til at tage over efter Josep Maria Bartomeu, som trådte tilbage før tid i slutningen af oktober efter polemik omkring Lionel Messi og argentinerens ønske om at skifte klub sidste sommer.

Det lå dog på forhånd fast, at Bartomeu var på vej ud af døren, da der uanset hvad skulle holdes præsidentvalg i 2021, og Bartomeu ikke genopstillede.

Carlos Tusquets fungerer lige nu som midlertidig klubpræsident.

Tre kandidater stiller op til valget. Blandt andre Joan Laporta, der tidligere stod i spidsen for klubben fra 2003 til 2010.

De andre kandidater er Victor Font og Toni Freixa.