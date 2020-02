Barcelona får uafgjort med fra Napoli trods svag indsats

På en dag hvor spillet hverken fungerede for Barcelona eller Lionel Messi, skulle holdet være tilfreds med det uafgjorte resultat, efter at Napoli lagde bedst ud og førte ved pausen.

Barcelona havde sin nye dansker, Martin Braithwaite, med til Syditalien, men nyerhvervelsen er ikke spilleberettiget i Champions League og så derfor med fra siden.

Barcelona havde et massivt spilovertag, men opspillet gik ofte for langsomt. I hvert fald havde Napoli med sin disciplinerede organisation succes med at holde gæsterne fra muligheder.

Hurtige omstillinger skulle gøre det for Napoli, når mulighederne bød sig, og efter en halv time blev Barcelona fanget i ubalance.

Piotr Zielinski brød et angreb midt på banen, førte bolden frem og afleverede så til belgieren Dries Mertens, der fra feltets bue krøllede bolden ind i hjørnet til 1-0. Effektivt og flot.

Superstjernen Lionel Messi scorede lørdag fire mål i ligaen, men tirsdag havde han svært ved at sætte spillet og gøre en forskel.

Barcelona-spillerne virkede frustrerede, og Sergio Busquets lod det gå ud over Mertens med en stempling, der gav gult kort og dermed karantæne i returopgøret 18. marts. Mertens udgik skadet.

Man fornemmede, at det ikke var spaniernes dag, men så pludselig slog favoritten til efter 12 minutter. Nélson Semedo kom i en god position i højre side og fandt inde på midten Antoine Griezmann, der udlignede sikkert.

Pudsigt nok var det Napoli, der i de efterfølgende minutter spillede sig til store chancer. Særligt José María Callejón burde have scoret, men målmand Marc-André ter Stegen hev store redninger frem.

En svær dag for Barcelona sluttede dramatisk med et rødt kort, da Arturo Vidal fik to gule kort efter et frispark og en batalje det 90. minut.

Sekunder senere udgik Gerard Piqué med en skade, hvilket dryppede yderligere malurt i Barcelona-bægeret inden weekendens møde med Real Madrid i den spanske liga.