Barcelona er langt fra mesterskab efter uafgjort mod Levante

Det betyder, at Barcelona rykker op på andenpladsen i tabellen med 76 point. Det er et færre end Atlético Madrid og et mere end Real Madrid, men de to konkurrenter har begge en kamp i hånden.

Tirsdag spillede Messi og co. 3-3 mod upåagtede Levante, der ellers var bagud 0-2 i pausen.

Det ser mere end svært ud for FC Barcelona at få det spanske mesterskab til Catalonien i år.

Dermed skal der nærmest mirakler til, hvis Barcelona skal hive titlen hjem med bare to spillerunder igen for catalonierne.

Barcelona-cheftræner Ronald Koeman var tilbage på sidelinjen, efter at han de seneste to kampe måtte se til fra tilskuerpladserne på grund af en karantæne.

Her kunne han se sit hold have kontrol over spillet, og efter 25 minutter bar det frugt, da Lionel Messi gjorde det til 1-0.

Et indlæg fra Jordi Alba blev rettet af og landede for fødderne af argentineren, der hamrede den i mål.

Ni minutter senere fordoblede Pedri føringen. Ousmane Dembélé vandt en direkte duel på højrekanten og lagde bolden til rette for den 18-årige spanier, der scorede sit tredje ligamål i sæsonen.

Dermed lignede det, at Barcelona let kørte sejren i hus, men det skulle to minutter i anden halvleg ændre på.

Først reducerede Gonzalo Melero på et hovedstødsmål, og få minutter senere udlignede Jose Morales.

Kort efter kunne Barcelona-fans så igen ånde lettede op, da Dembélé sendte bolden i mål.

Han blev spillet fri af Antoine Griezmann, og dommeren skulle først have en melding fra VAR-vognen, inden målet blev godkendt, da det lignede, at Griezmann begik et frispark.

Det tog dog ikke modet fra hjemmeholdet, der blev ved med at presse på, og med syv minutter igen gjorde Sergio Leon det så til slutresultatet, da han med en flot scoring overfusede både et tøvende Barcelona-forsvar og Marc-Andre ter Stegen i målet.

For at gøre ondt værre for Barcelona fik Frenkie de Jong gult kort i kampen og har karantæne i Barcelonas næste kamp mod Celta Vigo.

Martin Braithwaite var tilbage på holdkortet for Barcelona efter en ankelskade, og den danske landsholdsspiller fik de sidste ti minutter på banen, men gjorde ikke det store væsen af sig.