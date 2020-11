Barcelona er i god CL-position: Træneren sparer Messi

Her er det catalanske storhold nummer et i sin pulje efter tre sejre i tre kampe og er tæt på at sikre sig en billet til ottendedelsfinalerne.

Af samme årsag har Ronald Koeman valgt at lade Lionel Messi og Frenkie de Jong blive hjemme fra tirsdagens udekamp mod Dynamo Kiev.

- Vi har besluttet, at vi ikke tager Leo (Lionel Messi, red.) og Frenkie med, da vores position i Champions League er ret komfortabel, siger Koeman på et pressemøde forud for kampen.

Spillerne er midt i en travl kalender, da coronapandemien har skubbet sæsonen og komprimeret kampprogrammet.

Messi har været med i alle Barcelonas kampe i sæsonen og fået fuld tid i fire landskampe for Argentina i oktober og november.

Også hollandske de Jong har deltaget i alle Barcelonas kampe, samtidig med at han har været på holdkortet i fem landskampe.

- Spillerne har brug for en pause, og vi synes, at det er tid til, at de skal hvile. De har begge spillet næsten samtlige minutter og kommer lige fra at have spillet med deres landshold, siger Koeman.

- Nogle gange skal man beskytte spillerne, fordi programmet er helt vildt.

Barcelonas ni point rækker til en førsteplads i gruppe G. Juventus følger efter med seks point, mens Dynamo Kiev og Ferencváros hver har et enkelt point i bunden.

De to bedste hold fra puljen avancerer til ottendedelsfinalerne, der spilles i det nye år.