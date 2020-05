Barcelona-boss: Jeg vil elske at træne Neymar en dag

- Jeg vil elske at få lov til at træne ham en dag, siger Quique Setien til BeIN Sport.

- Vi taler om et exceptionelt niveau, tilføjer Barcelona-træneren om brasilianerens evner.

- Heldigvis har jeg fået mulighed for at få opfyldt en af mine drømme, som var at være træner for Lionel Messi, men det ville glæde mig, hvis Neymar kommer, siger han.

Frem til 2017 rådede FC Barcelona over en særdeles stærk angrebstrio bestående af Neymar, Messi og Luis Suarez.

Mens Neymar i øjeblikket er på kontrakt i Paris, så har Suarez været knæskadet de seneste måneder.

Suarez-skaden var blandt årsagerne til, at klubben i februar kunne hente danske angriber Martin Braithwaite i Leganes uden for transfervinduets normale åbning.

På grund af corona-pausen i spansk fodbold har Braithwaite blot spillet tre kampe for storklubben, og i mellemtiden er Suarez begyndt at træne igen.

Luis Suarez er dog ikke klar til at komme på banen i den spanske liga, der har fået grønt lys til at genstarte fra 8. juni.

- Nej. Han er i god form, og han arbejder med de andre i gruppen. Men han mangler noget selvtillid, siger Quique Setien.

- Han gennemgik en operation, og efter to måneder er han fortsat i gang med at komme sig. Men det er tydeligt, at det endnu er for tidligt for ham. Jeg ved ikke, om der endnu går to, tre eller fire uger.

Barcelona topper den spanske liga med et forspring på to point til ærkerivalen Real Madrid. Der resterer 11 spillerunder.