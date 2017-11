Barcelona bænker Messi i udekamp mod Juventus

Argentineren Lionel Messi er således ikke at finde i Barcelonas startopstilling, men er blandt spaniernes syv reservespillere i Torino.

Messi var ikke med i kamptruppen i en pokalkamp mod Murcia, men bortset fra den kamp er han startet inde i samtlige kampe for Barcelona i denne sæson. Hans foreløbig 18 kampe har kastet 16 scoringer af sig.

Årsagen til, at han får et hvil, skal blandt andet ses i lyset af, at Barcelona ligger særdeles gunstigt til i gruppe D.

Med et point mod Juventus vinder Barcelona gruppen, og selv ved et nederlag vil Barcelona ligge nummer et inden sidste spillerunde, medmindre Juventus vinder større end 3-0, som var Barcelonas sejrscifre i det første opgør mellem mandskaberne.