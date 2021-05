Bank fortsætter DBU-sponsorat men fjernes fra tøj i Qatar

Officielt på grund af lovgivningen om kviklån, men ifølge medierne handlede det mere om, at DBU ifølge banken ikke tog ansvar nok for at lægge pres på VM-værten Qatar, hvor migrantarbejdere levede og arbejdede under kritisable forhold.

For lidt over en måned siden forlød det i flere medier, at Arbejdernes Landsbank (AL) ville ud af sponsoraftalen med Dansk Boldspil-Union (DBU).

Men nu har parterne besluttet at fuldføre den aftale, de har med hinanden til og med næste år. Det bekræfter både DBU og Arbejdernes Landsbank over for Radio4.

Spørgsmål: Er der en samarbejdsaftale mellem DBU og AL?

- Ja, det er der. Det er den samme, som der hele tiden har været. Vi kører videre, og vi har sådan set ikke haft nogen anledning til at lave noget nyt omkring det, siger DBU's kommercielle direktør, Ronnie Hansen, til Radio4.

Spørgsmål: Så for at forstå det rigtigt. Det er den samme kontrakt? Der er ikke indskrevet klausuler eller ændret noget komma?

- Lige præcis.

Det bekræfter Peter Froulund, branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank.

- Det er jeg faktisk fuldstændig enig i. Vi fortsætter, siger han og erkender, at banken havde planer om at stoppe samarbejdet tidligere.

- Det var ikke sådan, det så ud for nogle uger siden. Det har været ganske fint dækket i medierne, at vi på et tidspunkt havde nogle andre intentioner, og det var vi også åbne om. Men status er, at vi kører videre de godt og vel halvandet år, vi har tilbage.

Dog kommer Arbejdernes Landsbank ikke til at optræde på spillertøjet, hvis det danske landsholdshold skulle kvalificere sig til VM i Qatar næste år, siger Peter Froulund.

- Vi har med DBU en rigtig god dialog om, hvordan det skal tackles. Og et af de resultater, der kommer ud af det, er, at det er vi ikke (på tøjet, red.).

- Men det er vigtigt at sige, at det ikke har noget med kviklånsloven at gøre. Havde vi ikke fået kviklånsloven løst, så havde vi været ude. Havde der ikke været nogen kviklånsloven, så havde vi alligevel skullet diskutere Qatar, siger han til Radio4.

Slutrunden i Qatar skal spilles fra 21. november til 18. december næste år.