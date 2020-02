Banelokomotiv tordnede Danmark i mål: Det var bare perfekt

Det kunne ikke være gået meget bedre for det danske 4000-meterhold, der torsdag aften bankede New Zealand i kampen om guldet og satte sin tredje verdensrekord ved det igangværende VM.

- Jeg var skuffet i går (onsdag, red.), fordi jeg vidste, at det ikke var det optimale, vi gjorde. Det var ikke det optimale, jeg gjorde. Jeg var rigtig sur faktisk, siger cykelrytteren Frederik Rodenberg Madsen fra guldkvartetten.

- I dag har jeg ingenting at være sur over. Jeg kunne ikke have kørt hurtigere, og drengene kunne ikke have kørt hurtigere. Det var bare perfekt.

Danmark førte fra start til slut i finaleduellen. Som løbet gik, kom danskerne tættere og tættere på newzealænderne, og da der manglede omkring 1000 meter, kunne de se dem foran sig på den ene langside.

- Jeg kunne godt mærke, at det gik rigtig godt. Vi fulgte planen til punkt og prikke, men jeg vidste ikke, hvor hurtigt vi kørte. Jeg kunne bare mærke, at vi kørte, så hurtigt vi kunne.

- Jeg kunne mærke, at vi gjorde det, vi aftalte på forhånd, og så sidder man ikke og er så nervøs, siger Rodenberg.

Undervejs kørte Rodenberg så stærkt, at holdkammeraterne flere gange måtte bede ham om at skrue ned for farten.

- Julius (Johansen, red.) og jeg fik sat en krog i ham de sidste tre omgange. Han er helt vild og voldsom. Men jeg tror, at mine råb til ham bagfra fik ham til at disponere lidt bedre, end han ellers ville have gjort, siger Lasse Norman.

- Jeg måtte nærmest råbe til ham tre omgange i træk. Det var ikke, fordi jeg ikke kunne følge med, men jeg vidste, at hvis han øgede den så hurtigt, som han var i gang med fra start, ville han sprænge i luften inden finalen. Og så ville jeg også sprænge i luften.

Det danske hold tordnede i mål i den suveræne tid 3 minutter og 44,672 sekunder. Det var lidt over halvandet sekund hurtigere end den rekord, de satte onsdag aften.

Det var anden gang i historien, at Danmark vandt VM-guld i disciplinen. Alex Rasmussen, Casper Jørgensen, Michael Færk Christensen og Jens-Erik Madsen gjorde det som det første danske banehold i 2009.

I dag er Casper Jørgensen landstræner for de danske baneherrer.