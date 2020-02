Banelandstræner forventer at OL-triumf kræver ny rekord

Det påpeger herrernes banelandstræner, Casper Jørgensen.

- Vi håber at blive bedre til OL. Det tror jeg også, at man skal blive, for vi kan se, hvor meget Italien udvikler sig. England og Australien er altid gode, når det gælder, så vi skal blive ved med at udvikle os, siger han.

På sin vej mod guldet og den anden danske VM-triumf i disciplinen i historien slog Danmark verdensrekorden tre gange.

Og vi har næppe set den sidste verdensrekord i 2020, vurderer Casper Jørgensen.

- Det tror jeg ikke. Jeg tror, at man skal slå den i Tokyo, hvis man skal vinde, siger han.

Som optakt til sommerlegene kunne det dog ikke være gået bedre, understreger han.

- Vi viste, at vi er, hvor vi skal være, og at vores system virker. Men omvendt kan det også være farligt.

- Rytterne skal være glade de næste ugers tid, men så er det også tilbage til arbejdet. De må ikke blive for popsmarte. Det giver gode perspektiver, men vi skal ikke hvile for længe på laurbærrene, siger han.

Samme toner kommer fra landsholdsrytteren Frederik Rodenberg Madsen.

- Vi skal køre hurtigere, end vi har gjort her. Det tror jeg også, at vi kan. Vi har gjort mange ting rigtigt op til det her VM, men jeg ved, der er endnu flere ting, vi kan bygge videre på, siger han.

Hverken landstræner Casper Jørgensen eller resten af den danske lejr lægger skjul på, at de har nyt udstyr klar til de olympiske lege. Men de holder kortene tæt til kroppen.

Foruden de materielle forbedringer er der en god chance for, at Niklas Larsen kan komme tilbage, efter at han har døjet med en skade i ballen og en brækket ankel.

Det vil kun gøre holdet endnu skarpere, mener Frederik Rodenberg.

- Niklas er måske verdens bedste - eller i hvert fald en af de fem bedste baneryttere i hele verden. Hvis han kan komme ind på holdet i topform igen, ser det kun bedre ud.

- Jeg ved så ikke, hvem han skal overtage for, eller hvordan holdet skal se ud. Det må vi se til den tid. Jo mere kamp om pladserne, jo bedre, siger Rodenberg.

Guldkvartetten ved VM bestod foruden Rodenberg af Lasse Norman Hansen, Julius Johansen og Rasmus Lund Pedersen. Matias Malmberg var reserve.