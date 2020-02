Banelandstræner: Rytterne bøder for mange fodfejl

- Det kunne sagtens være blevet til mere. De (Dideriksen og Leth, red.) laver bare for mange fodfejl, som de andre ikke laver. Der er for mange skift, de misser, og pladser i positionskampen, som går tabt. Det kom de bare til at bøde for, siger landstræneren.

Først ved spurt nummer fem kom danskerne på tavlen, da de snuppede to point. Langsomt kom der gang i den danske pointhøst, men det var ikke nok til en podieplads og slet ikke nok til at true suveræne Holland på førstepladsen.

- Vores taktik fra starten var, at vi skulle køre en smule mere defensivt og køre spurterne på hjul. Dermed ikke sagt, at vi ikke skulle gå efter at få point. Men den havde jeg lidt set komme, for de andre par er så hurtige i forhold til os, når de er friske.

- Men det var også senere i løbet. De ramte den bare ikke teknisk. De ramte ikke det niveau, de plejer at have, og så får man bare ikke pointene, siger Mathias Møller Nielsen.

Parløb er tilbage på OL-programmet i Tokyo efter 12 års pause, og danskerne har derfor satset ekstra meget på disciplinen de senere år.

Landstræner Mathias Møller Nielsen tror stadig på metal ved sommerlegene.

- Jeg tror sagtens, at de kan få en medalje til OL. Men så skal vi også bare ramme det tekniske niveau, siger han.

Amalie Dideriksen deltog også i fredagens omnium, hvor hun sluttede som nummer seks. Søndag er Trine Schmidt i aktion som sidste danske kvinde i pointløbet, der ikke er en olympisk disciplin.

Parløb er også på programmet på VM's sidste dag, når Lasse Norman Hansen og Michael Mørkøv skal forsøge at køre sig til guld.