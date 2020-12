Banelandsholdets hjemmebane bliver ikke vaccinationscenter

Det oplyser Team Danmark, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danmarks Cykle Union (DCU) i en fælles pressemeddelelse.

Det frygtede DCU ellers ville ske. Ifølge unionen ville det betyde, at de danske medaljechancer ved næste års OL i Tokyo ville blive hårdt ramt.

Men nu kan rytterne og DCU altså ånde lettet op.

- Vi er meget, meget lettede over, at der nu er truffet en beslutning om at bevare Ballerup Super Arena som træningsfacilitet, siger DCU-direktør Martin Elleberg Petersen i pressemeddelelsen.

- Vi er meget taknemmelige, og på vegne af alle i dansk cykelsport vil jeg gerne rette en stor tak til Ballerup Kommune, regionen, DIF og Team Danmark for en god og konstruktiv dialog.

- Alle er enige om, at de sundhedsfaglige hensyn er vigtigst, og vi har appelleret til at kigge på løsninger, hvor det sundhedsfaglige og banecyklingens fremtid kunne gå hånd i hånd.

Danmark stiller op med to gode bud på guldmedaljer i banecykling ved sommerlegene i Japan.

I februar vandt danskerne suverænt VM-guld i holdforfølgelsesløb, mens Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen lige så suverænt sejrede i parløb. Begge er OL-discipliner.

OL skulle oprindeligt være afviklet i sommeren 2020, men blev skubbet med et år på grund af coronapandemien.