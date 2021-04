Banelandshold skruer op for musik og varme i kunstig OL-test

Som et vigtigt led i forberedelsen til sommerens OL i Tokyo vil banelandsholdet forsøge at skabe rammer, der mest muligt ligner dem, de kommer til at møde ved sommerens store sportsbegivenhed.

Det siger landstræner for herrerne i banecykling Casper Jørgensen.

- Vi prøver at sætte noget musik på, så der er lidt gang i hallen, og så har vi bedt hallen om at skrue op for varmen, så vi får nogenlunde samme varme, som vi kommer til at have i Tokyo, siger han.

Når landsholdet må ty til kunstig lyd og temperatur, skyldes det, at den oprindelige plan for forberedelsen gik i vasken.

I slutningen af april skulle cykelrytterne have kørt et stævne i den walisiske by Newport, men som så meget andet blev det aflyst på grund af coronapandemien.

Der ligger ganske vist et EM i slutningen af juni, men det er for sent i forhold til OL, og her er de bedste ryttere på træningslejr i Italien.

- Vores sæsonplan er lavet efter, at vi skulle køre løbet i Newport. I opbygningen ville det have passet fint, så det var helt klart en streg i regningen, siger han.

Onsdag lukker landsholdet dørene for at prøve forskellige konstellationer og teste OL-udstyret uden risiko for at blive udspioneret af andre nationer.

For at gøre det så virkelighedsnært som muligt køres to holdløb på samme dag.

- Vi prøver at få det til at ligne et løb mest muligt, men selvfølgelig er det ikke det samme, som når man sætter sig på en flyver og rejser til et stævne, hvor der er tilskuere og sådan noget. Det er bare noget andet, konstaterer landstræneren.

Ved sidste års VM i Berlin knuste danskerne verdensrekorden i holdforfølgelsesløb og snuppede guldet suverænt.

Men når OL begynder om tre måneder, vil der være gået 17 måneder, siden de senest kørte et løb af betydning sammen. Og siden de konkurrerede med den øvrige verdenselite.

- Du aner ikke, om de andre lande er blevet meget bedre. Og du har ikke fornemmelse for, hvor meget bedre du selv er blevet, fordi du ikke kan måle dig med nogen.

- Man er vant til følelsen af at blive målt ved World Cups og VM og have en idé om, hvor man ligger, siger landstræneren.

Ud over holdløbet er danskerne blandt de største favoritter til at tage OL-guld i parløb, hvor duoen Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen har vist sig suveræn.

De når ikke at prøve sig rigtigt af, hvis man ser bort fra en træningssimulation i juni, hvor de skal køre bag en knallert. Men de manglende forberedelsesløb behøver ikke nødvendigvis at være nogen ulempe.

- Michael og Lasse er forsvarende verdensmestre og virkelig gode til det.

- Jeg har det sådan, at nogle gange er det ærgerligt, men nogle gange skal man også vende det rundt og sige, at i parløb er vi det land, der har mindst brug for løbserfaring, siger Casper Jørgensen.

OL går officielt i gang 23. juli. Konkurrencerne i banecykling afholdes fra 2. til 8. august.