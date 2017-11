Baneinvasion stopper brasiliansk nedrykningsbrag

En stor gruppe af de frustrerede tilhængere formåede at ødelægge hegnet og tiltvinge sig adgang til banen. Det fik dommeren til at afbryde kampen, og politiet måtte trække stave.

Den brasilianske fodboldklub Ponte Preta havde sat kursen mod nedrykning, da holdet kom bagud 2-3 hjemme mod Vitoria, og det blev for meget for hjemmeholdets fans.

Et nederlag ville sende Ponte Preta ned i næstbedste række, da man ikke længere ville kunne nå netop Vitoria i bundstriden.

Fansene omringede blandt andre Ponte Preta-keeper Aranha, mens de fleste spillere spurtede i sikkerhed i spillertunnelen.

Politiet trak stave for at presse fansene ud af banen igen, og flere blev anholdt. Dommeren afventede i en times tid, om spillet kunne genoptages, men da han ikke kunne garantere for sikkerheden, afbrød han kampen helt.

Urolighederne brød ud med otte minutter igen, da Vitoria bragte sig på 3-2 - et resultat, som endegyldigt ville sende Ponte Preta ned i Serie B.

Hjemmeholdet fik ellers en kanonstart på kampen og var foran 2-0 efter et kvarter. Fem minutter senere fik man dog et rødt kort, og i anden halvleg gik det galt.

På to minutter efter knap en times spil fik Vitoria bragt sig på 2-2, inden 3-2-scoringen i 82. minut altså førte til afbrydelsen.

Det sandsynlige udfald er, at Ponte Preta taberdømmes, og dermed vil nedrykningen være en kendsgerning.

Var kampen blevet spillet til ende, havde hjemmeholdet trods alt haft otte minutter plus tillægstid til at jagte den udligning, som kunne give dem chancen for overlevelse i sidste spillerunde.