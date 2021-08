Baneholdet lever fint i rollen som guldfavorit ved OL

Men de opskruede forventninger generer ikke de danske ryttere, inden de mandag for første gang indtager velodromen uden for Tokyo.

- Det er meget anderledes at komme til OL som en af de store favoritter. Sådan har det ikke været de første to gange, vi har været til OL, siger Lasse Norman Hansen.

- Men jeg føler det egentlig ikke som et pres, for hele mentaliteten i gruppen er anderledes. Jeg føler, at vi tør sætte næsen op efter et stort resultat, siger han.

Rasmus Lund er eneste nye ansigt på holdet i forhold til den kvartet, der vandt bronze i samme disciplin ved OL i Rio de Janeiro i 2016.

Dengang var både Frederik Rodenberg og Niklas Larsen ganske unge. Nu er de fem år ældre og mere erfarne, og Rodenberg er heller ikke en mand, der løber skrigende væk ved synet af et favoritstempel.

- Vi har ikke gjort noget anderledes op til OL, end vi plejer. Det er altid sjovt at være favorit, men i den sidste ende ændrer det jo ikke noget.

- Vi kører hverken hurtigere eller langsommere af den grund. Vi har den tilgang, vi altid har, og det er at køre det hurtigste, vi kan, lyder det fra Frederik Rodenberg.

4000 meter holdforfølgelsesløb begynder mandag med kvalifikationsrunden. Her skal Danmark køre i en af de fire hurtigste tider for at bevare chancen for at køre om guld ved legene.