Balling fejrede sin storkamp med mobilspil i sengen

Men efter den store energiudladning i Varazdin kunne man ikke mærke på manden fra Salling ved Limfjorden, at han pludselig var blevet dansk håndboldhelt, fortæller værelseskammeraten Morten Olsen.

Reserven Peter Balling væltede ind i EM for fuld drøn, da han hamrede otte bolde ind bag den spanske målmand onsdag aften.

- Han var bare stille og rolig, men det var han også, da han var helt uden for truppen. Der er ikke de store udsving i hans humør.

- Vi lå bare og spillede spil på telefonen, da vi var kommet op på værelset. Og så skulle han vist lige have bestilt billetter til familien til den næste kamp, lyder det med et grin fra Morten Olsen.

Olsen, der slet ikke kom på banen mod Spanien, er imponeret, men ikke specielt overrasket over sin "roomies" bedrift.

- De fleste af os vidste godt, at når han rammer dagen, så er der så meget ild i den venstrearm, at han kan være svær at holde.

- Det var fantastisk at se. Det var virkelig godt gået at komme ind i truppen og levere på så højt et niveau i så vigtig en kamp, siger Morten Olsen.

Balling, Olsen og resten af de danske EM-spillere skal i kamp igen fredag aften, hvor modstanderen i første mellemrundekamp er Slovenien.