Bakkens europæiske eventyr fortsætter i september

Aarhusianerne er blevet informeret om, at turneringen tidligst genoptages i september. Det siger sportsdirektør Michael Piloz.

- Så har vi ikke hovedpine om den del lige nu. Så må Fiba (Det Internationale Basketballforbund, red.) senere forholde sig til, hvad der helt konkret skal ske.

- Der er ikke sat en dato eller et format for, hvad der sker i september. Turneringen er udskudt, så der ikke er klubber, der hele tiden ringer og spørger, hvad der skal ske, siger han.

Oprindeligt stod Bakken Bears til at møde tyrkiske Bahcesehir Koleji i semifinalen, der skulle være spillet over to kampe med det første opgør i Istanbul 25. marts og returkamp i Vejlby-Risskov Hallen 1. april.

Selv om det er under kedelige omstændigheder, er der også noget positivt ved, at den europæiske turnering er udskudt til efteråret. Basketligaen er nemlig afblæst, og derfor ved klubben med sikkerhed, at sæsonens sidste opgør er spillet.

- Det giver os en ro at vide, at nu vi har kunnet sende fire amerikanske spillere hjem, fordi vi ved, at der ikke er flere kampe på den her siden af sommerferien.

- På den måde giver Fibas beslutning ro, for så har vi heller ikke folk siddende i deres lejligheder, når de nærmest ikke må gå ud af døren, og de må i hvert fald slet ikke træne.

- Ville det have givet mening at genoptage Europe Cup med en masse spillere ude af kampform om en måned eller halvanden? Nej, det ville det ikke, svarer Michael Piloz på sit eget spørgsmål.

Han er dog ærgerlig på vegne af de spillere, der ikke kommer til at færdigspille det europæiske eventyr.

- Når vi først spiller til september, er det ikke den trup, som har kvalificeret sig til semifinalerne gennem 16 europæiske kampe, der kommer til at spille kamp 17 og 18 i semifinalerne, eller hvordan formatet nu bliver.

- Det er sgu lidt ærgerligt for de spillere, der nu ikke kommer til at være med til det. Men sådan er gamet, og det kan vi ikke gøre noget ved, selv om jeg gerne havde undt de mennesker at være med til kulminationen, siger han.

Til gengæld er sommerpausen en anledning til at opruste på spillerfronten. I den forbindelse er det positivt for Bakken at kunne lokke med europæiske semifinalekampe.

- Fra sæson til sæson forsøger vi at sammensætte et bedre hold, og det vil vi forsøge igen. Så hvis vi skal spille en europæisk semifinale til september, så er det da ikke noget, vi vil lægge skjul på, når vi skal rekruttere spillere.

- Det er da noget, de fleste godt kan lide at være med til, siger han.