Bakken Bears vinder tæt tredje DM-finale

Bakken havde gennem det meste af kampen et forspring, men mod slutningen indledte Horsens IC et comeback, der tændte for spændingen i Forum Horsens.

Gæsterne formåede dog at holde Horsens fra at bringe sig foran, da Bakken Bears i sidste periode blot førte med to point, og sejren til aarhusianerne endte med at være komfortabel.

Det var forward Devaughn Akoon-Purcell, der stod for de fleste point hos Bakken Bears, og han endte med at blive noteret for 21 point.

Fra Horsens IC holdt center Kevin Larsen holdet inde i kampen med 18 point.

Horsens IC står nu over for en stor opgave, da holdet er tvunget til at vinde de næste fire kampe, hvis klubben skal sikre DM-guldet.

Spillerne i Bakken Bears har formået at ride videre på bølgen fra en tæt DM-semifinaleserie. Her kom de tilbage med tre sejre på stribe og slog Team FOG Næstved 3-2, efter at Bakken Bears var bagud 0-2 i kampe.

Nu er de en sejr fra at kunne tage DM-guldet med hjem.

Den måske sidste finalekamp spilles kommende mandag, og her har Bakken Bears hjemmebane i Vejlby Risskov Center i Aarhus.