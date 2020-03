Bakken Bears tager første stik i europæisk kvartfinale

Basketballspillerne i Bakken Bears er kommet et skridt nærmere semifinalerne i Europe Cup.

Holdet fik dog samlet sig, og ved pausen var kampen vendt til dansk føring på to point.

Hviderusserne formåede at hænge på i tredje periode, og der var spænding inden kampens sidste fjerdedel, som Bakken begyndte med et forspring på 52-48.

Men i slutperioden trak det danske mandskab fra, vandt 79-66 og sikrede sig dermed et pænt forspring inden returkampen i Hvideruslands hovedstad næste onsdag.

Kvartfinalerne afvikles over to kampe, og det hold, der har scoret flest point samlet, går videre i turneringen. Bakken kan altså tåle et nederlag på 12 point i det andet møde med hviderusserne.

Det er tredje sæson i træk Bakken Bears deltager i kvartfinalerne i Europe League - i sæsonen 2017-18 nåede holdet frem til semifinalen.