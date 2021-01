Bakken Bears tæsker spansk storklub men ryger ud af CL

På hjemmebane vandt det danske mesterhold med 96-78 over den spanske storklub Iberostar Tenerife og fulgte dermed op på de seneste sejre over Dinamo Sassari og Galatasaray.

Det rækker dog bare ikke til top-2 i gruppe A. Tenerife og Dinamo Sassari går videre med hver fire sejre, mens Bakken med sine tre sejre slutter på tredjepladsen foran Galatasaray med en sejr.

Inden sidste spillerunde, hvor begge kampe blev spillet samtidig, stod det klart, at Bakken Bears selv skulle vinde sin kamp, samtidig med at Galatasaray skulle slå Dinamo Sassari, for at det sensationelle danske avancement ville blive en realitet.

Og italienske Sassari klarede selv paragrafferne med en udesejr på 92-81.

Galatasaray kom foran 14-10, men derfra fik italienerne styr på opgøret og førte 23-17 efter første quarter og siden 46-32 ved pausen. Det blev heller ikke spændende i kampens anden halvdel.

Samtidig i Aarhus leverede Bakken Bears en ny stor præstation mod Tenerife, der godt nok allerede var sikret førstepladsen. Tenerife vandt Champions League i 2017 og er også blandt de største favoritter i denne sæson.

Tenerife førte i det meste af første quarter, men Bakken hang på og sørgede for stillingen 20-20 efter opgørets første fjerdedel.

I andet quarter løftede aarhusianerne sig yderligere mod det spanske storhold. Dansk-serberen Darko Jukić var flyvende, og med en trepointscoring skabte han kampens hidtil største føring ved 35-29 til Bakken.

Men hjemmeholdet fortsatte bare og kom også på 39-29, inden stillingen lød 42-34 halvvejs i kampen.

Tredje quarter var meget jævnbyrdigt, men Bakken udbyggede med et enkelt point til 65-56.

I de sidste ti minutter øgede Bakken føringen, og Tenerife gjorde ikke det store for at iscenesætte et stort comeback. På den måde sluttede det med en sejr på hele 18 point.