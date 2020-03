Bakken Bears skal bruge godt udgangspunkt i kvartfinale

Faktisk er holdet så suverænt i hjemlandet, at det første træder ind i semifinalerne i mesterskabsspillet, fordi det i stedet deltager i den tværnationale VTB-liga i Østeuropa.

- Det er vigtigt for os at skabe et godt resultat hjemme, da det kommer til at være udgangspunktet for videre succes, siger assistenttræner Anders Sommer i en pressemeddelelse fra klubben.

Det er tredje år i træk, Bakken Bears er nået frem til kvartfinalerne i Europe Cup, og derfor tror holdet på, at man har den fornødne erfaring til at klare sig på en svær udebane i Minsk.

- Spillerne ved, hvad det handler om. De har været her før, og de fornemmer, at en sejr mod Tsmoki Minsk er realistisk, men det kræver jo en toppræstation.

- Det har vi heldigvis vist, at vi kan klare og også flere gange på en sæson, så jeg tænker vi har en fifty-fifty chance for at hive sejren hjem, siger Anders Sommer.

Kampen i Aarhus spilles klokken 18.30 onsdag aften. Der er returopgør i Hviderusland 11. marts.