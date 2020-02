Bakken Bears nedlægger Randers i topbrag

Her tog Bakken Bears hjemme imod Randers Cimbria i en topkamp, som aarhusianerne vandt med hele 127-89.

Bakken Bears fulgte lørdagens pokaltriumf op med igen at levere varen torsdag aften i Basketligaen.

Dermed nåede Bakken Bears op på siden af Randers øverst i rækken.

Begge klubber har i toppen 32 point, men Bakken er noteret for 19 kampe i alt, mens Randers har spillet en ligakamp mere i denne sæson.

De to klubber har nu vundet to indbyrdes opgør hver i denne sæson, og derfor var sejren også vigtig i striden op at slutte øverst i grundspillet.

Vinder man grundspillet, så giver det således en kvartfinale mod ligaens dårligst placerede hold samt hjemmebanefordel i en eventuelt afgørende kamp hele vejen gennem slutspillet.

Bakken Bears mødte op med den friske sejr i pokalfinalen over Horsens IC, mens gæsterne mødte op med seks ligasejre i træk.

Hjemmeholdet stormede afsted i Aarhus og var foran 39-24 efter første periode, og det blev endnu værre for gæsterne, der ikke kunne følge med i anden periode.

Efter pausen gik Bakken Bears på banen foran med hele 72-37, og de to sidste perioder lykkedes det ikke for gæsterne at hale ind.

Morten Sahlertz blev topscorer med 22 point for Bakken Bears, mens Brantley Bynum scorede 33 point for gæsterne.

Grundspillet består af 26 kampe, hvorefter der i serier spilles kvartfinaler, semifinaler og finaler, inden der kåres en dansk mester.

Bakken Bears har vundet DM-guld de seneste tre sæsoner.