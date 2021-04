Bakken Bears lange finalestime bliver endnu længere

Finalebilletten blev sikret torsdag aften, da aarhusianerne også vandt den tredje semifinale over Svendborg Rabbits og dermed har hentet de nødvendige tre sejre for at avancere. Opgøret endte med 102-85 i Bakkens favør.

Man skal 19 år tilbage i tiden, før der blev spillet en finaleserie i Basketligaen uden Bakkens deltagelse. I 2002 var Værløse og Aabyhøj i finalen.

Torsdagens semifinale var tæt frem til de sidste fem minutter. Men da Bakken i løbet af kort tid gik fra at føre med tre point til at føre med ni point, var det afgørelsen. Til sidste endte det med en sejr på 17 point.

Aarhusianerne var gode til at få fordelt pointene ud på hele holdet, og syv af Bakkens spillere blev noteret for et tocifret antal point. Flest lavede stjernen Quentin "QJ" Peterson, da han blev noteret for 18 point.

Aarhusianerne kan nu fortsætte jagten på sit femte danmarksmesterskab i træk. Sidste års basketguld blev dog vundet på skrivebordet, da coronapandemien bremsede sæsonen.

Finalemodstanderen bliver enten Horsens IC eller Randers Cimbria. I den semifinaleserie fører Horsens med 2-1 efter en sejr på 120-92 torsdag aften.