Bakken Bears henter dansk landsholdspiller

Det oplyser Bakken Bears i en pressemeddelelse fredag.

- Jeg tror, det vil være en god mulighed for at kunne udvikle mig som spiller og få nogle nye udfordringer i forhold til at være med til at spille europæisk basket.

- Jeg forventer at komme til at bidrage til holdet og sammenspillet i Bakken Bears sammen med nogle dygtige spillere og at kunne udbygge mit eget spil yderligere og udvikle mig som spiller fremadrettet, siger Mortensen.

Han spillede begge landsholdets seneste to kampe i sidste weekend, hvor Danmark overraskede stort ved at slå både Litauen og Tjekkiet i EM-kvalifikationen.

- Vi havde Daniel på besøg i sommer, hvor han trænede med, men han var dengang fast besluttet på at fortsætte sin karriere i udlandet.

- Vi er derfor glade for, at han kiggede vores vej, da hans ophold i Spanien ikke gik, som det skulle, siger Bakken-sportsdirektør Michael Piloz.

Daniel Mortensen fik sin basketballopdragelse i Glostrup og sit danske gennembrud i Hørsholm, hvor han spillede i Basketligaen fra 2013 til 2015.

Herefter var han fire år i USA - først et år i Wright State University efterfulgt af tre år hos Barry University.

Den professionelle karriere blev indledt i 2018 i svenske Wetterbygden, inden turen gik til Spanien uden den helt store succes.

- Jeg har haft svært ved at finde mig til rette på banen i et nyt system i Murcia og har ikke fået den rolle, som måske var forventet af mig.

- Derfor valgte klubben, at det ville være i begges bedste interesse at stoppe samarbejdet, forklarer Mortensen.