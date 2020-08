Sebastian Henneberg - her i aktion for Århus Håndbold mod Aalborg - blev alvorligt skadet i sin første officielle kamp for Aalborg. (arkivfoto)

Bagspiller pådrager sig alvorlig skade i Aalborg-debut

Bagspilleren Sebastian Henneberg fik torsdag sin officielle debut for Aalborg Håndbold, men det kan meget vel blive hans sidste optræden i denne sæson.

I torsdagens pokalkamp mod Ajax udgik han efter et vrid i knæet, og en skanning har nu bekræftet, at der er tale om et sprængt korsbånd, skriver klubben på sin hjemmeside.

Klubben forventer, at han er færdig for sæsonen.

- Det er en forfærdelig nyhed, og det er næsten ikke til at bære. Ovenpå en mindre ankeloperation forud for denne sæson har han kæmpet indædt for at komme op i gear, og han var tæt på at være tilbage på sit vanlige niveau.

- Jeg ved, at han er en rigtig fighter, og at han nok skal komme stærkt tilbage - og vi vil som klub hjælpe ham på alle tænkelige måder med genoptræningen, siger direktør Jan Larsen.

Henneberg, der har været en stor profil i Århus Håndbold, tørnede i den seneste sæson ud for norske Elverum. Nu havde han set frem til igen at prøve kræfter med den danske liga.

- Det er virkelig en hård pille at sluge. Jeg havde sådan glædet mig til at vise mig frem i Aalborg Håndbold og hjælpe holdet med at opnå store resultater.

- Nu skal jeg lige have ro på de kommende uger frem mod operationen, og så er jeg ellers klar til at tage benhårdt fat på genoptræningen, så jeg hurtigst muligt kan komme tilbage på banen igen, siger Sebastian Henneberg.

Aalborg åbner sæsonen i ligaen hjemme mod KIF Kolding 4. september.

ritzau/