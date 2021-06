Bag tourruten foregår et kæmpe logistikjob

Bag rampelyset er ikke kun hele Touren med opsætning af ruter, startområder, målbyer og reklamekaravane et udstyrsstykke uden lige. Hvert enkelt hold har brug for en last, der næsten er et containerskib værdigt.

Eksempelvis har holdene 2000-3000 drikkedunke med til et tre uger langt etapeløb som Tour de France.

Det betyder, at de 23 hold samlet set transporterer i omegnen af 50-60.000 drikkedunke gennem Frankrig, hvor der også skal gøres plads til 35-40 cykler per hold, 60-75 hjulsæt per hold og meget mere.

Logistikken er naturligvis planlagt hjemmefra, men selve opgaven med at fragte det kørende lager rundt og finde de rigtige ting frem, når de skal bruges, hviler på en bred vifte af medarbejdere.

Så bare fordi man er en højt respekteret sportsdirektør eller en dygtig cykelmekaniker, så kan man ikke undslå sig at tage del i det store logistiske puslespil undervejs.

Det fortæller den danske sportsdirektør Kim Andersen, som selv sidder bag rattet i servicebilerne på holdet Trek.

- Logistikken er lavet i forvejen på papir, men det er massørerne, mekanikerne, buschaufførerne og folk som mig selv, der kører i bilerne og fragter tingene rundt, fortæller han.

På Trek er cirka 30 medarbejdere foruden de otte ryttere med til Tour de France.

Det er let at få øje på, at rytterne knokler gennem hele Touren. Det er bare at kigge på tv-skærmen. Men hvor rytterne får masser af søvn som en vigtig del af restitutionen, så skal man ikke have et alt for stort søvnbehov, hvis man vil være en del af staben under Tour de France.

- Det er fire ugers arbejde dag og nat for alle os rundt om. Dem, der er i den verden, er der, fordi de kan lide det og har en passion for det. Der er ikke mange, som er der, fordi det bare er et arbejde, siger Kim Andersen.

Han skal blandt andet jonglere med vandflasker til rytterne, som skal drikke cirka en liter vand, svarende til to flasker, i timen på etaperne. Etaperne varer i snit fire-fem timer, så hver af de otte ryttere skal indtage otte-ti flasker per etape.

Alt det skal ordnes ved hotellet om aftenen efter etapen og om morgen før næste etape.

Selv om jobbet er hårdt, så har Kim Andersen ikke ondt af hverken sig selv eller kollegerne.

- Det er ens hobby, man har gjort til sit arbejde. Det er en livsstil, lyder det fra den rutinerede sportsdirektør.