Bænket Eriksen mærker opbakning trods uafklaret fremtid

Til sommer udløber danskerens kontrakt, og bænkpladserne kan indikere, at Tottenham er i gang med at planlægge en fremtid uden danskeren - eller bruger det som et middel til at få Eriksen til at underskrive en ny kontrakt.

Trods reserverollen føler Eriksen, at han har den samme opbakning i Tottenham, som han har haft i hele sin tid i klubben.

- Jeg føler 100 procent, at Tottenham har fuld tillid til mig. Der er ikke den store forskel, ud over at jeg spiller lidt mindre i år.

- Jeg føler ikke, der er en sammenhæng mellem min kontraktsituation og det, at jeg ikke har spillet lige så mange kampe, siger Christian Eriksen, der mandag mødte ind i landsholdslejren for at forberede sig til EM-kvalifikationskampene mod Gibraltar og Irland.

Siden landsholdet var samlet i oktober, har Tottenham spillet seks kampe. Eriksen har været skadet i en kamp, set to hele kampen fra bænken og spillet henholdsvis 28, 88 og 90 minutter i de tre øvrige kampe.

Eriksen påpeger også, at hans præstationer ikke har ramt samme høje niveau som i de seneste sæsoner.

- Jeg tager måske lidt flere chancer end visse andre positioner på banen. Selvfølgelig kommer der fejl, og de beslutninger, man tager, skal også udføres rigtigt. Der har måske lige manglet lidt.

- Jeg har været i de rigtige situationer, jeg har bare ikke taget de rigtige beslutninger. Det handler lidt om, at skarpheden mangler. Det er noget, jeg må arbejde med, siger Eriksen.

Han regner ikke med, at hans aktuelle kampform får negativ betydning i landskampene mod Gibraltar og Irland.

- Landsholdet er noget andet at spille for end klubholdet. Det er to vidt forskellige ting. Så det hak, jeg måske har fået i klubben, som ikke er et stort hak, bør ikke betyde noget. Man bør også kunne koncentrere sig om at spille nogle landskampe.

- Jeg er i hvert fald mere frisk, end jeg plejer at være. Om optakten så påvirker mig positivt eller negativt, ved jeg først, når kampene er spillet. Men jeg har i hvert fald en masse gåpåmod, og jeg har nok selvtillid i banken til at kunne spille noget flot fodbold. Så det bør ikke hæmme mig, siger Christian Eriksen.

På tværs af alle turneringer har han i denne sæson fået spilletid i 14 kampe for Tottenham. Han har fået 861 minutter på banen. Han har dermed i gennemsnit været på banen i 61 minutter og 30 sekunder i hver af de 14 klubkampe.