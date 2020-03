Bænket Brøndby-svensker vil ikke have selvmedlidenhed

- Det er hårdt, og jeg er skuffet, for jeg vil altid gerne spille, men der er to måder at håndtere det på.

- Enten synes man, at det er noget pis og graver sig ned, og ellers får man det bedste ud af det, når man får chancen. Det er det, jeg prøver på.

- Fodbold vil altid være en konkurrencesituation, og det hjælper ikke at have ondt af sig selv, siger Simon Tibbling.

To 18-årige Brøndby-talenter i form af Anis Ben Slimane og Morten Frendrup har i foråret stået foran Simon Tibbling i kampen om spilletid, og teenageduoen har imponeret.

Brøndby-træner Niels Frederiksen forventer dog at få brug for Tibblings kvaliteter igen.

- Konkurrencen er øget, fordi Anis og Frendrup har gjort det fantastisk, men Tibbling er en rigtig dygtig spiller - specielt med bolden. Jeg tror, han er en spiller, vi får endnu mere behov for i de kampe, hvor vi forventer at have bolden meget, siger træneren.

Tibbling blev indskiftet ti minutter før tid, da Brøndby søndag aften spillede 2-2 ude mod FC Nordsjælland, og Niels Frederiksen havde bevidst fravalgt svenskeren til startopstilling.

- Jeg havde på fornemmelsen, at vi i perioder ikke ville have bolden så meget mod FCN, og i den slags kampe har den det sværere, og hans kvaliteter kommer ikke til udtryk på samme måde.

- Men nu skal vi møde Sønderjyske og Horsens, og mod de hold har vi traditionelt set bolden meget, siger Niels Frederiksen.

I pointdelingen mod FCN scorede Anis Ben Slimane sit først mål i Brøndby-trøjen i sin fjerde ligakamp, men midtbanespilleren er sulten efter mere.

- Jeg er glad for min start og synes, at det er gået fint, men jeg skal blive ved med at bygge på. Jeg skal udvikle mig på den sidste tredjedel af banen og forsøge at komme til flere afslutninger, siger Anis Ben Slimane.