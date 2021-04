Viktor Axelsen og Hans-Kristian Solberg Vittinghus - her efter DM-finalen i 2020 - mener, at professionelle badmintonspillere har for lidt indflydelse, når der skal træffes beslutninger for sporten. (arkivfoto) Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Badmintonstjerner savner større stemme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Badmintonstjerner savner større stemme

Viktor Axelsen og Hans-Kristian Vittinghus mener, at professionelle badmintonspillerne har for lidt indflydelse, og forbundene har for meget magt.

Sport - 13. april 2021 kl. 12:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

- Vi er alt for svage som spillere i denne sport. Sådan indledte badmintonstjernen Viktor Axelsen i sidste uge et opslag på Facebook. Axelsen mener, at professionelle badmintonspillere i for høj grad er sat uden for indflydelse, når der skal træffes beslutninger for ketsjersporten.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger