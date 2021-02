Mai Surrow blev ramt i øjet under en ligakamp for Værløse i november. Hun spillede videre, men det viste sig efterfølgende, at hun havde fået et hul på nethinden og gennemgik en laseroperation. Hun er nu tilbage på badmintonbanen og mærker ikke noget til øjenskaden, men hun har øget risiko for grøn og grå stær. (Arkivfoto).

Badmintonstjerner knockoutet af fjerbolden

Mai Surrow var i fare for at blive blind, efter hun fik en fjerbold i øjet. For nylig var det Sara Thygesens tur, da et smash sendte hende på hospitalet.

Med stor kraft blev Sara Thygesen i januar ramt i øjet under en turnering i Thailand. Synet blev sløret, og hun endte på hospitalet, men meldingen er, at hun nok skal komme sig.

To danske topspillere i badminton er inden for den seneste tid blevet ramt i øjet af en fjerbold.

