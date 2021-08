Badmintonlandstræner er optimistisk efter VM-lodtrækning

Det glæder Kenneth Jonassen, at Danmark undgik Kina og Japan ved lodtrækningen til VM for blandede hold.

Det danske badmintonlandshold står med gode muligheder for at avancere til knockoutfasen ved VM for blandede hold, Sudirman Cup, der afvikles i Finland i perioden 26. september-3. oktober.

Sådan lyder det fra landstræner Kenneth Jonassen, efter at Danmark onsdag havnede i gruppe med Indonesien, Rusland og Canada ved lodtrækningen til turneringen.

Gruppens to bedste hold går videre, og Indonesien er bedre seedet end Danmark, men dem har danskerne en fornuftig mulighed for at slå, mener landstræneren.

- Det er klart, at det er godt for os, at vi ikke skal møde de to powerhouses i form af Kina og Japan. De to hold er verdensklasse i alle fem kategorier.

- Overordnet set synes jeg, at det er en god pulje, der åbner op for nogle muligheder. Indonesien er det stærkeste hold i puljen. Det er et konkurrencedygtigt hold, så de kan blive svære at bide skeer med.

- Men hvis vi spiller vores bedste, så tror jeg godt vi kan matche dem, siger landstræneren til Badminton Danmarks hjemmeside.

Han mener, at Danmark bør kunne slå Rusland og Canada og på den måde avancere til kvartfinalen.

- Vi kender russerne, og vi ved, hvor deres styrker er, og hvad de kommer med. Vi skal spille op til vores bedste, men så har vi også en god chance for at vinde over dem.

- Derimod er Canada en mere ukendt størrelse. De spillere, de har, skal vi være opmærksomme på. De har den fordel, at de kun kan overraske, så de kan spille frit og give den fuld gas. Det er bestemt noget, vi er opmærksomme på, siger landstræneren.

Kort tid efter Sudirman Cup afvikles Thomas og Uber Cup, hold-VM for henholdsvis herrer og damer, i Aarhus. Thomas og Uber Cup spilles i perioden 9.-17. oktober.

Kenneth Jonassen fortæller, at Thomas og Uber Cup er den vigtigste prioritet, og at Sudirman Cup derfor bliver en slags forberedelsesturnering, om end danskerne ikke kun rejser til Finland for at være med.