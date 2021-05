Badmintonforbund sender spillere hjem fra EM

De fire danske spillere, der er testet positive med coronavirus, bliver dog i Kiev, hvor de er i isolation på deres hotelværelser. Det gælder blandt andre Viktor Axelsen, der søndag skulle have spillet finale i herresingle.

Badminton Danmark har valgt at sende spillere hjem allerede søndag efter dialog med Badminton Europe, som har givet landene mulighed for at rejse hjem før tid for at minimere risikoen for covid-19-smitte.

- Vi vælger at gøre brug af Badminton Europes mulighed, da vi deler Badminton Europes ønske om at gøre alt for at skabe ro og tryghed blandt de spillere, der skal spille finaler i dag, siger elite- og sportschef i Badminton Danmark Jens Meibom.

Med denne beslutning, er det kun Line Christophersen, der vil komme på podiet efter sin finale og modtage sin EM-medalje. Hun møder spanieren Carolina Marín i finalen.

Bronzevinderne Mathias Christiansen/Alexandra Bøje, Hans-Kristian Vittinghus, Kim Astrup/Anders Skaarup og Maiken Fruergaard/Sara Thygesen samt sølvvinder Viktor Axelsen og guldvinder Anders Antonsen vil ikke være en del af præmieceremonien.

Axelsen og Antonsen skulle have tørnet sammen i finalen, men lørdag aften blev Axelsen testet positiv, og da endnu en test viste sig positiv søndag morgen, måtte finalen i herresingle aflyses.