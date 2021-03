Badmintondanskere genoptager OL-jagt i Schweiz

Den olympiske rangliste, der går under navnet "Race to Tokyo", afgør, hvem der får adgang til sommerlegene i den japanske hovedstad til sommer.

Listen har ligget i dvale i et år under coronapandemien. Siden All England i midten af marts sidste år har der kun været ganske få turneringer på programmet, og ingen af dem har haft betydning for OL-kvalifikationen.

Det bliver der lavet om på nu.

Frem til 13. juni kan spillerne samle point til OL-ranglisten i udvalgte turneringer, og før det går løs i Schweiz, ligger Danmark til at snuppe fem nationspladser:

Anders Antonsen og Viktor Axelsen i herresingle, Mia Blichfeldt i damesingle, Anders Skaarup Rasmussen og Kim Astrup Sørensen i herredouble samt Maiken Fruergaard og Sara Thygesen i damedouble.

Slutter det sådan, er Badminton Danmark som udgangspunkt tilfreds, forklarer sportschef Jens Meibom.

Men forbundet håber også på en plads i mixeddouble, hvor Alexandra Bøje og Mathias Christiansen ligger nummer 25 på ranglisten. Der er 16 OL-billetter i mixeddouble.

- Nogle gange glemmer vi lidt, at vores plan var at få Mathias Christiansen og Christinna Pedersen med. De var nummer fem i verden og var helt sikkert kommet med. Vi blev ramt af, at Christinna valgte at stoppe sin karriere. Det er ikke lige sådan at erstatte så dygtig en spiller og skabe et nyt par, siger Meibom.

Når ranglisten lukkes 15. juni, er Danmark sikret de pladser, som spillerne har skrabet point sammen til. Men da der er tale om nationspladser og ikke individuel kvalifikation, er der op til badmintonforbundet at vurdere, hvem der i sidste ende skal sendes til Tokyo.

- Det er store beslutninger, for OL er kæmpestort. Især for dem, der ikke har været afsted før. Grundlæggende er det bærende princip, hvem vi som sportslig ledelse tror har de største muligheder for at vinde medaljer til Danmark.

- Vi skal gøre det bedste for dansk badminton. Også selv om det betyder, at nogle ikke kommer til OL, siger Jens Meibom, som dog understreger, at der næppe kommer store dilemmaer på den front frem mod OL i år.

Swiss Open er en Super 300-turnering, og derfor er der færre ranglistepoint på spil end i eksempelvis Singapore Open, der afvikles i juni.

Til gengæld har de store badmintonnationer Kina og Japan valgt at blive væk fra Schweiz, og det gør vilkårene nemmere for de danske spillere.

Sara Thygesen har på det seneste været ukampdygtig, efter at hun fik en fjerbold i øjet i januar, men hun er meldt helt klar til Swiss Open og den fortsatte jagt på ranglistepoint.

Swiss Open afholdes i Basel og varer fra tirsdag til søndag.