Badmintonchef: Det er på tale at aflyse All England

En aflysning er fortsat en mulighed, ligesom det er en mulighed at spille resten af badmintonturneringen uden tilskuere.

Det er ikke sikkert, at All England bliver spillet til ende.

- Vi følger jo nøje, hvad der sker andre steder. Og en af de foranstaltninger, vi også tænker på, er eventuelt at spille uden tilskuere eller at aflyse.

- Vi er inde over alle tænkte muligheder, der er, siger Poul-Erik Høyer.

Fredag har All England været i fuld gang, og der har været masser af tilskuere på lægterne. Det er til trods for udbruddet af coronavirus, der hærger i hele verden - også i England.

- I dag (fredag, red.) valgte vi at fortsætte, fordi det er det engelske badmintonforbund, der har turneringen, og det er dem, der i første omgang skal tage beslutningerne.

- Det er noget, vi kommer til at vende senere, når vi har et møde igen. Tingene ændrer sig fra time til time, og beslutningerne er også nødt til at ændre sig, varsler Poul-Erik Høyer.

Alt imens badmintonturneringen i Birmingham kører videre, som om næsten intet var hændt, er mange andre sportsbegivenheder aflyst eller udsat i resten af Europa.

- Nu står vi i en situation med en turnering her i England, og vi kan ikke udskyde den nu. Den er i gang. Det er en lose-lose-situation, for ligegyldigt hvad vi beslutter, så vil der være nogen, der vil blive berørt af den.

- Alt kan ske stadigvæk, alt er oppe til revurdering, og sådan vil det være i det næste døgn til halvandet, siger præsidenten.

Ledelsen i BWF og ledelsen hos de engelske arrangører fra Badminton England vil holde et ekstraordinært møde fredag klokken 19 dansk tid.

- Vi skal sørge for, at vi ikke står i en situation, der er til gene, eller går ud over liv og lemmer.

- Der er en øget risiko med turneringer med tilskuere. Vi kan separere spillerne fra tilskuerne. Det kan vi gøre ved at spille uden tilskuere i weekenden.

- Eller vi kan risikere en aflysning. Det er stadigvæk på tale, siger Poul-Erik Høyer.

BWF har også magt til selv at træffe en beslutning, der kan ende med at afslutte All England.

- Det vil i yderste tilfælde være en mulighed, fastslår Poul-Erik Høyer.