Badmintonboble ramt af coronatilfælde - men tvivl om svar

Først blev fire spillere testet positive for corona i boblen i Thailand, men tre viste sig at være negative.

Fire positive coronatilfælde blev i første omgang fundet i badmintonboblen i Thailand, hvor sporten ihærdigt forsøger at komme på benene igen.

De indiske badmintonspillere Saina Nehwal og Prannoy Kumar er begge blevet testet positive, har Indiens Badmintonforbund bekræftet. Begge er færdige i Thailand Open.

Derudover er der tale om en spiller fra Tyskland og en fra Egypten.

Det meddeler Det Internationale Badmintonforbund (BWF) på sin hjemmeside.

Efter at prøverne er blevet testet igen, har tre af de fire imidlertid vist sig at være negative, mens Saina Nehwal fortsat er testet positiv. Sidstnævnte skal forblive i isolation i mindst ti dage på et hospital.

Hun er dog trukket ud af Thailand Open, og hendes kamp i singleturneringen mod malaysiske Kisona Selvaduray er blevet aflyst. Inderens ægtefælle, Parupalli Kashyap, er også blevet trukket ud af turneringen og er i karantæne på et hotelværelse i Bangkok.

De tre øvrige, der først blev testet positive og dernæst negative, skal testes igen tirsdag. Hele Indiens landshold er nu i karantæne.

En del af badmintoneliten er samlet i Bangkok, hvor BWF forsøger at få gang i badmintonsporten igen efter en svær periode under coronapandemien.

Her skal de spille to udgaver af Thailand Open - på Super 1000-niveau. Nogle af dem skal derefter deltage i sæsonfinalen.

Spillerne lever under strenge coronarestriktioner på deres hotelværelser.

De lagde ud med tre dages total isolation, men må nu forlade værelserne. Dog kun for at træne eller spille kamp.

Både Kina og Japan har valgt at blive væk fra turneringen.