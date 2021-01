Hans-Kristian Vittinghus er blandt de danske deltagere i Thailand Open. En række afbud banede vejen for, at han fik plads i de kommende turneringer. Viktor Axelsen, Anders Antonsen og Rasmus Gemke deltager også i herresingle. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Badminton genstarter med isolation og afbud

Et stort dansk hold er rejst til Thailand for at spille Super 1000-turneringer, men spillerne må kun forlade hotelværelserne for at træne og spille kamp.

11. januar 2021

Hvad gør man ikke for at få lov til at konkurrere på topplan, når man som professionel badmintonspiller har været forhindret i at spille turneringer i udlandet i ti måneder som følge af coronapandemien? 18 danske spillere er gået i isolation i Bangkok for at spille to udgaver af Thailand Open - på Super 1000-niveau - i disse uger. Derefter skal nogle af dem spille sæsonfinale samme sted.

