Den danske badmintonstjerne Viktor Axelsen sagde i 2018, at han ikke gik ind for at ændre pointsystemet. (Arkivfoto)

Badminton Danmark vil stemme ja til omstridt regelændring

Viktor Axelsen har tidligere udskældt forslag om at ændre pointsystemet, som Badminton Danmark vil stemme for.

Badminton Danmark vil stemme ja til et forslag om at ændre pointsystemet.

Det oplyser sportschef Jens Meibom til TV2 Sport.

Forslaget lyder på, at spillerne fremover skal spille bedst af fem sæt til 11 point i stedet for det nuværende system med tre sæt til 21 point.

Ifølge Jens Meibom vil ændringen betyde, at man hurtigere når frem til nogle spændende point, mens kampene bliver kortere.

Forslaget skal afgøres ved en afstemning i Det Internationale Badmintonforbund (BWF) 22. maj.

Hvis forslaget skal godkendes, kræver det, at to tredjedele af medlemmerne i BWF stemmer for.

Forslaget har tidligere været til afstemning, blandt andet i 2018, hvor der ikke var nok stemmer til, at det blev vedtaget.

Dengang stemte Badminton Danmark også ja til forslaget, og det vil man altså gøre igen.

- Vi synes, det vil være gavnligt for vores sport - ikke kun i forhold til eliten, men også vores ungdom og veteraner, for det vil være en regelændring for hele sporten, siger Jens Meibom til TV2 Sport.

Den danske badmintonstjerne Viktor Axelsen sagde i 2018, at han ikke gik ind for ændringen af pointsystemet, blandt andet fordi den "vil fjerne den mere fysiske del af spillet".

- Jeg ved også, at nogle af kampene måske vil blive ret kedelige at se på, hvis der er for stor forskel på niveauet for spillerne.

- Jeg synes, 21 point er fint. Jeg synes ikke, det er et problem, så jeg vil helst have, det forbliver sådan, sagde Viktor Axelsen i 2018.

På Facebook skrev Axelsen i sidste uge, at han ønsker, at spillerne bliver hørt i debatten, uden at han gav udtryk for sin holdning til ændringen.

Hvis regelændringen bliver vedtaget, vil den træde i kraft efter OL, skriver TV2 Sport.