Badminton Danmark ønsker udsættelse af hold-VM i Aarhus

Det vil ifølge Badminton Danmark være den mest optimale løsning, efter at regeringen tirsdag meldte ud, at der inden september ikke vil kunne samles mere end maksimalt 500 personer.

- Det er en udfordring for os, men vi har været forberedt på den, så vi arbejder allerede nu på alternativer, siger direktør Bo Jensen.

- Vi foretrækker at afvikle turneringerne under optimale forhold med så mange tilskuere som muligt og kigger derfor på muligheden for at flytte dem endnu en gang til senere på efteråret.

Bo Jensen tilføjer dog, at der er mange ting at tage hensyn til såsom partnere, hoteller, faciliteter og ikke mindst den internationale badmintonkalender, da der også skal findes nye terminer til andre turneringer.

- Det er stort puslespil, der skal falde på plads med så mange aktører, og der er selvfølgelig det scenarie, at vi indretter os og afvikler som planlagt uden det ønskede antal tilskuere, siger Bo Jensen.

Kommercielle- og tv-rettighedshavere skal der også tages hensyn til. I princippet kan en tv-rettighedshaver foretrække, at det bliver afviklet på det planlagte tidspunkt, selv om der vil mangle atmosfæren fra tilskuerne.

- Det handler ikke kun om en eventuel flad stemning. Der er solgt kommercielle- og tv-rettigheder for beløb, der er meget større end billetsalget, så det er ikke bare os, der kan beslutte det, siger Bo Jensen.

Han fastslår, at arrangørerne er fast besluttet på, at turneringerne på et eller andet tidspunkt bliver spillet i Aarhus. Han regner med afklaring i den kommende uge.