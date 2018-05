BSV's Nikolaj Øris drømmer om at løfte DM-trofæet

BSV havde også vundet den første semifinalekamp, og det var et jublende BSV-mandskab, der kunne booke finalepladsen.

- Det er en speciel milepæl at nå finalen. Det er stort at komme forbi semifinalen, men vi stiller os ikke tilfredse. Vi drømmer om igen at kunne løfte trofæet, siger BSV's Nikolaj Øris til klubbens hjemmeside.

- Jeg synes, at man har kunnet se finalepladsen komme snigende. Vi spillede en rigtig flot forårssæson og spillede egentlig også et fornuftigt slutspil, hvor vi godt nok var lidt udfordret af syv mod seks.

- Vi er blevet bedre og bedre, og vi har ikke bare syv spillere, der er gode. Vi er et helt hold, der er klar til at løse opgaverne. Det synes jeg, virkelig kendetegner os, siger han videre til hjemmesiden.

I finalen venter enten GOG Håndbold eller Skjern Håndbold, der skal ud i en tredje og afgørende semifinale, efter at Skjern vandt med ét mål over GOG søndag.

Og BSV er klar til finalekampen.

- Nu er vi i finalen. Det er den, vi drømmer om at spille. Vi tror på, at vi kan vinde. Vi har bevist vores værd i de her kampe, og vi har gjort det før, siger målmand Søren Rasmussen til BSV's hjemmeside.

Skjern og GOG skal spille den afgørende semifinale onsdag.