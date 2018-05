BSV vil udnytte den første matchbold i Aalborg

For et år siden vandt Aalborg DM-semifinalen over Bjerringbro-Silkeborg (BSV) og vandt siden guld, men i denne sæson har BSV et perfekt udgangspunkt for at få revanche mod nordjyderne.

BSV vandt den første semifinale på hjemmebane og er således finaleklar i tilfælde af mindst uafgjort i søndagens anden semifinale i Aalborg.