BSV-træner: Vi har flyttet hjemmebanefordel over til os

Det betyder, at BSV med en sejr på hjemmebane kan vinde DM-guld i den næste finalekamp, der spilles tirsdag 29. maj.

Hvis Skjern havde vundet søndagens opgør, så kunne BSV maksimalt have tvunget finaleserien ud i et tredje opgør hos Skjern. Nu kan BSV afgøre det hele i egen arena.

Derfor betyder det mindre for BSV-træner Peter Bredsdorff-Larsen, at holdet smed en føring på 24-20 i anden halvleg.

- Vi vidste, vi skulle ud og lave et resultat på udebane enten i kamp et eller kamp tre, og nu har vi overstået det i kamp et.

- Og så har vi en mulighed for at spille guldet til Silkeborg på hjemmebane. Bliver det let? Nej, det gør det ikke. Det bliver en ny og hård kamp.

- Men nu er det trods alt os, der har hjemmebane. Vi har flyttet hjemmebanefordelen til Silkeborg, siger Bredsdorff-Larsen.

I slutfasen var BSV også foran med både 28-26 og 29-27, men kunne ikke holde føringen til slut.

Peter Bredsdorff-Larsen hæfter sig dog ved matchbolden.

- Vi er meget glade for resultatet. Husk på, at det var bedst af tre, hvor Skjern havde hjemmebanefordel.

- Det har vi fået vendt. Det betyder ikke, at vi har vundet guld endnu. Men det var det, vi kom efter. På den måde var det et kæmpe resultat for os, mener BSV-træneren.

Generelt var Peter Bredsdorff-Larsen mest tilfreds med indsatsen i første halvleg, hvor Skjern blev holdt nede på 12 mål. I de sidste 30 minutter scorede Skjern 17 gange.

- Vi kom herned og spillede en meget flot kamp, hvor vi dominerede i første halvleg. I anden halvleg havde Skjern desværre lidt lettere ved at lave mål.

- Det gjorde, at kampen kom op på et meget højt antal mål, og at Skjern kom tilbage, siger BSV-træneren.

Hvis Skjern vinder i Silkeborg, får gæsterne DM-guldet med hjem.

Uafgjort tvinger DM-finaleserien ud i et tredje opgør.