BSV smadrer Sønderjyske i sæsonens anden ligasejr

I egen hule vandt Silkeborg-mandskabet 32-21, og dermed nåede BSV op på fire point efter de to første runder.

Det samme er tilfældet for mesterholdet Aalborg Håndbold samt Ribe-Esbjerg og Århus Håndbold.

BSV var foran 19-13 i pausen, efter at Jon Andersen fik lov at reducere for gæsterne i slutfasen af de første 30 minutter.

Sønderjyske kom på 15-20 kort inde i anden halvleg, men det lykkedes ikke for sønderjyderne at skabe spænding efter sejren i første runde over Skjern, og Sønderjyske måtte tage hjem med et nederlag på 11 mål.

I Skjern var der vestjysk møde mellem hjemmeholdet og Lemvig-Thyborøn, og den kamp gav islændingen Patrekur Jóhannessons første ligasejr som cheftræner i Skjern i denne sæson.

Patrekur Jóhannesson tog over før sæsonen efter Ole Nørgaard, der stod i spidsen for Skjern i syv sæsoner.

Skjern vandt kampen 34-27 efter pauseføring på 18-14, og dermed har Skjern to point for to ligakampe.

Lemvig-Thyborøn har stadig ikke hentet point efter nederlaget i første runde hjemme mod Ribe-Esbjerg.