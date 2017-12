BSV lider første hjemmenederlag i tæt topkamp

Med sejren rykker sydfynboerne op på siden af Skjern, der fører 888 ligaen.

GOG havde et let overtag i første halvleg, men BSV-fløjspilleren Lars Skaarup sørgede kort før pausefløjtet for, at gæsternes føring ved halvtid kun lød på 14-13.

Billedet var stort set det samme efter sidebyttet, hvor GOG konstant var et eller to mål foran, men hvor hjemmeholdet sørgede for at holde forspringet nede.

Otte minutter før tid kunne Nikolaj Markussen bringe BSV op på uafgjort for første gang i lang tid ved stillingen 21-21.

Men ti sekunder senere var gæsterne foran på ny, da Niclas Kirkeløkke slog til i den anden ende.

Med fem minutter tilbage fik GOG's forsvarsekspert Torsten Laen rødt kort efter at have modtaget sin tredje udvisning, men fynboerne fortsatte med at sætte tempoet.

Da Kirkeløkke med sin femte scoring bragte GOG foran 25-24 med tre minutter igen, tog BSV-træner Peter Bredsdorff-Larsen timeout for at lægge en slagplan for de afgørende minutter.

Men backen Nikolaj Øris var uheldig med et par tekniske fejl i en nervøs slutfase, hvor ingen af holdene fik scoret yderligere.